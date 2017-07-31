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«Сирийская свободная армия» отдала исламистам 90% территории
«Сирийская свободная армия» отдала «Исламскому государству*» 70% удерживаемых территорий, а «Джебхат ан-Нусре» - 20%.
Речь идет о территориях, которые ССА удерживала с 2013 года. Сейчас «Свободная сирийская армия» контролирует только 10% захваченной территории, причем тоже не единолично, а вместе с другими джихадистскими группировками, в частности, с «Ахрар аш-Шам», сообщается в Twitter The’Nimr’Tiger.
Добавим, что на прошлой неделе США впервые за время операции в Сирии прекратили работу с одной из группировок из-за отказа бороться с ИГ*.
* Запрещенная на территории РФ организация.
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