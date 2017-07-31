«Сирийская свободная армия» отдала исламистам 90% территории

Речь идет о территориях, которые ССА удерживала с 2013 года. Сейчас «Свободная сирийская армия» контролирует только 10% захваченной территории, причем тоже не единолично, а вместе с другими джихадистскими группировками, в частности, с « Ахрар аш-Шам », сообщается в Twitter The’Nimr’Tiger.

Добавим, что на прошлой неделе США впервые за время операции в Сирии прекратили работу с одной из группировок из-за отказа бороться с ИГ*.

* Запрещенная на территории РФ организация.