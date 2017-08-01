Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося фургона

Нидерландская полиция задержала банду из пяти грабителей, которые подозреваются в краже iPhone на полмиллиона евро (около 35 миллионов рублей) из движущегося фургона. Все задержанные являются румынами, пишет Associated Press

Злоумышленники использовали для ограбления специально модернизированный микроавтобус. На нем они вплотную приблизились к фургону, перевозящему дорогостоящую электронику. После этого один из участников банды вылез на крышу автомобиля через люк, переполз на капот и вскрыл замок на дверях фургона. После этого он запрыгнул в автомобиль, пока тот двигался по шоссе, и перебрасывал коробки с техникой в микроавтобус.

Полиция арестовала подозреваемых в парке в центральной части Нидерландов. Там же был обнаружен и фургон с коробками от iPhone. По данным NLTimes, с 2015 года банда совершила как минимум 17 ограблений грузовиков по подобному сценарию.