

Украинские боевики запрещённой в России организации «Правый сектор» прибыли в населённые пункты Марьинка и Авдеевка. Цель радикалов – геноцид местного населения. С таким заявлением выступил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин . Его слова передаёт портал LIFE.

«Так, в районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов «Правого сектора», которые, в отличие от многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса», — заявил Басурин.



31 июля Басурин заявил, что командование вооружёнными силами Украины вынуждено переправлять в зону конфликта в Донбассе неподготовленных военнослужащих. Многие из переправляемых солдат служат в обеспечивающих подразделениях и не имеют представления о ведении боевых действий. Представитель минобороны непризнанной республики заявил, что Киев пошёл на этот шаг из-за нехватки кадров.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.