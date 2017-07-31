"Железного занавеса не будет"

Свободное передвижение граждан между Великобританией и странами Евросоюза прекратится в марте 2019 года. Об этом сегодня заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй «Газета.Ru» разбиралась, каких действий можно ожидать от Великобритании и как это повлияет на взаимоотношения Лондона и Брюсселя.

Несмотря на то что разговоры по поводу выхода из ЕС в Великобритании (Brexit) ведутся давно, подробного плана этой процедуры страна не представила до сих пор. Поэтому заявление канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй о том, когда страна вернет для граждан ЕС запрет на свободный въезд, — редкий случай конкретики в дискуссии о Brexit.





Однако, как пишет британская The Guardian , единства по этому вопросу в правительстве нет. Канцлер казначейства Великобритании, консерватор Филипп Хаммонд предлагал сохранить свободное пересечение границ на три года с момента выхода из ЕС. В министерстве международной торговли, наоборот, настаивали на закрытии границ Британии в марте 2019 года, непосредственно после Brexit.

В отчете министерства говорится о том, что пограничный хаос Brexit вызовет огромные задержки и будет стоить £1 млрд ($1,3 млрд).



Ранее министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявляла, что комплекс мер правительства не создаст угрозу для работодателей или граждан ЕС.



Радд поручила независимому консультативному комитету по миграции провести подробный анализ экономических и социальных вкладов и расходов граждан ЕС в Великобритании. Однако результаты исследования будут опубликованы не ранее сентября 2018 года.





Лейбористы — главная оппозиционная сила Великобритании — назвали иммиграционную политику Терезы Мэй «анекдотичной и панической», а также указали на «полное отсутствие подготовки и понимания, которое демонстрирует отношение правительства к Brexit».

По мнению левых, жесткие меры правительства консерваторов сильнейшим образом ударят по экономике Великобритании.





Николай Топорнин , доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации убежден, что заявление о свободном передвижении граждан связано, прежде всего, с трудовой миграцией: «Между Великобританией и ЕС нет сухопутной границы, но есть пролив под Ла-Маншем, по которому курсирует поезд. В первую очередь имелся в виду контроль за этим».

Великобритания не входит в Шенгенскую зону, таким образом, визовый режим между ЕС и Соединенным Королевством действовал, напомнил эксперт. Впрочем, граждане ЕС могли посещать страну в упрощенном безвизовом порядке.



После Brexit этот вопрос нужно будет урегулировать. «Я предполагаю, с паспортами граждан ЕС порядок безвиза не изменится. Усложнится лишь процесс получения вида на жительства», — считает собеседник «Газеты.Ru».



По его мнению, Британии следует установить особый миграционный режим. «Те европейцы, которые сейчас легально работают, учатся, платят налоги в Англии, скорее всего, по статусу приравняются к британцам», — предполагает Топорнин.



Великобритания не входит в Еврозону и не является участницей Шенгенских соглашений, поэтому ужесточить контроль за границами будет довольно легко, считает он. Несмотря на это, Топорнин считает, что «железного занавеса и колючей проволоки не будет», потому что Лондон руководствуется принципами взаимности. ЕС, вероятно, также оставит въезд для британцев свободным, добавил он.



Усложнение механизма трудовой миграции связано с рынком труда. «В Великобритании уровень безработицы достигает 8%, а приток трудовых мигрантов — примерно 2,5 млн человек. Если уменьшится их количество, то, по логике, появится больше рабочих мест для британцев, следовательно, и безработица сократится», — рассуждает эксперт.



Впрочем, интерес для граждан Великобритании представляет только высококвалифицированные специальности, и низкооплачиваемые места работы придется по-прежнему кому-то занимать.



Споры по поводу экономических потерь бурно ведутся даже после решения о выходе из ЕС. Лондон был финансовой столицей Евросоюза. После известий о Brexit транснациональные корпорации стали переносить активы в другие страны.



«Деньги уходят из Великобритании, — рассуждает Топорнин. — Как оценить эти потери? Посчитать это очень сложно, но если предположить, то в финансовом плане Англия точно не приобретет. Однако получит политическую независимость».



Сумма, которую Англия должна выплатить Евросоюзу за издержки Brexit, тоже пока не определена. Первоначально представители ЕС говорили о €60 млрд, но потом сумма возросла до €100 млрд. Эта сумма складывается из тех инвестиций, которые Британия получала по линии ЕС.