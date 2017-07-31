Главные события у вас в почте
Пропала ключевая улика по "делу Януковича"
Из администрации президента Украины пропало соглашение, которое 21 февраля 2014 года подписали экс-президент Виктор Янукович и представители оппозиции. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила пресс-служба адвокатского объединения «Авер Лекс», которая представляет интересы Януковича.
«Мы получили информацию об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года и не исключаем его умышленного уничтожения, — заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк. — Это соглашение — одно из основных доказательств во всех делах Виктора Януковича и является точкой отсчета катастрофических событий и трагедии на Украине, которые произошли в 2014 году и продолжаются сейчас».
Речь идет о соглашении об урегулировании кризиса на Украине, которое было подписано Януковичем, представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, а также министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, руководителем Департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эриком Фурнье и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Адвокаты попросили предоставить им заверенную копию соглашения, однако ничего не получили. Защита Януковича считает, что оригинал документа, который мог бы доказать невиновность экс-президента, был умышленно уничтожен.
28 ноября 2016 года Януковичу было предъявлено обвинение в государственной измене. В конце июня Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича.
5 июля Янукович заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов.
Оставить комментарий