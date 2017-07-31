Из администрации президента Украины пропало соглашение, которое 21 февраля 2014 года подписали экс-президент Виктор Янукович и представители оппозиции. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила пресс-служба адвокатского объединения «Авер Лекс», которая представляет интересы Януковича.

«Мы получили информацию об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года и не исключаем его умышленного уничтожения, — заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк . — Это соглашение — одно из основных доказательств во всех делах Виктора Януковича и является точкой отсчета катастрофических событий и трагедии на Украине, которые произошли в 2014 году и продолжаются сейчас».

Адвокаты попросили предоставить им заверенную копию соглашения, однако ничего не получили. Защита Януковича считает, что оригинал документа, который мог бы доказать невиновность экс-президента, был умышленно уничтожен.

28 ноября 2016 года Януковичу было предъявлено обвинение в государственной измене. В конце июня Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича.

5 июля Янукович заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов.