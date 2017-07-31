В столице Венесуэлы началась новая волна протестов против властей

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости . Сторонники оппозиции в понедельник вновь начали акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе после состоявшихся в воскресенье выборов в национальное учредительное собрание.

Продолжение протестов пообещал губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Формально в стране действует запрет на протестные акции до вторника, 1 августа.

По сообщению портала Nacional, манифестанты уже перекрыли баррикадами автотрассу Прадос-дель-Сур. Сейчас движение по шоссе полностью перекрыто.