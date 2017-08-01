Украинские пограничники задержали иностранное судно за заход в Крым

Украинские пограничники задержали панамское судно San Porfyrios за посещение портов Крыма. В территориальные воды Украины корабль зашёл под флагом Белиза. Об этом сообщается на сайте местной погранслужбы.





«Несмотря на то что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные органы , пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору (IMO). Этот номер остаётся привязанным к судну в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца», — заявили в ведомстве.

Судно San Porfyrios заходило в порты Крыма в период с 2014 по 2015 год. В ведомстве добавили, что против одного из помощников капитана составили протокол. Мужчину обвиняют в неоднократном посещении российского полуострова. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.