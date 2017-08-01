Украинский летчик-герой рассказал о телефонном разговоре с Порошенко

Украинский летчик Александр Акопов , посадивший вслепую пассажирский самолет в аэропорту Стамбула, рассказал о телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко

По словам Акопова, после того, как стало известно о выдающемся мастерстве Акопова, с ним связывались министр инфраструктуры Владимир Омелян и сам Петр Порошенко.

Он не раскрыл подробностей беседы с первым лицом страны и выразил благодарность за то, что это событие не осталось незамеченным.

«По поводу фото Лаврова ничего не сказал. На таком уровне люди такую, извините за выражение, галиматью не обсуждают», - отметил Акопов в интервью «Страна.ua».