СМИ: российского консула задержали в Киеве за вождение в нетрезвом виде

Киевские полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился сотрудник диппредставительства России в нетрезвом состоянии.

Как сообщает телеканал ТСН, водитель сам заявил правоохранителям, что является консулом РФ. От дальнейших комментариев и прохождения теста на алкоголь от отказался.



Как рассказал телеканалу сержант полиции Александр Ситюк, полицейским поступила ориентировка, что водитель автомобиля с дипномерами находится в нетрезвом состоянии.



«Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт», – заявил сержант.