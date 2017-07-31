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СМИ: российского консула задержали в Киеве за вождение в нетрезвом виде
Киевские полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился сотрудник диппредставительства России в нетрезвом состоянии.
Как сообщает телеканал ТСН, водитель сам заявил правоохранителям, что является консулом РФ. От дальнейших комментариев и прохождения теста на алкоголь от отказался.
Как рассказал телеканалу сержант полиции Александр Ситюк, полицейским поступила ориентировка, что водитель автомобиля с дипномерами находится в нетрезвом состоянии.
«Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт», – заявил сержант.
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