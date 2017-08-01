Куба заявила о международной атаке на Венесуэлу

Власти Кубы заявили в понедельник о международной атаке на правительство Венесуэлы со стороны США и при поддержке генсека Организации американских государств.



После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. При этом президент США охарактеризовал Мадуро как диктатора, захватившего абсолютную власть в стране.



"Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой — заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции", – говорится в заявлении МИД Кубы. По заявлению кубинских властей, им очень хорошо знакомы подобные "интервенционистские практики".



МИД Кубы подчеркнул, что только венесуэльцы вправе решать, как преодолеть свои проблемы и определить свое будущее. "Хватит вмешательств, незаконных сборищ, предательств боливарианского духа", – заявило дипломатическое ведомство.