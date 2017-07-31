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США вернули Японии часть земли на острове Окинава
Соединенные Штаты вернули Японии четыре гектара земли в южной префектуре Окинава.
Это часть территории, которую американцы используют в городе Гинован. Там находится авиабаза корпуса морской пехоты США. По словам местных жителей, полеты конвертопланов представляют угрозу для населения. В итоге было принято решение перенести базу в район Хэноко.
Эксперты уверены, что возвращение земли - это попытка Соединенных Штатов показать, что процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки.
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, местные жители и власти требуют полного вывода американской авиабазы Футэмма за пределы префектуры Окинава.
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