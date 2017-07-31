В Грузии надеются, что Украина отдаст Саакашвили в случае его возвращения в Киев



Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили с политической точки зрения не нужен в стране никому и его экстрадиция – это вопрос скорее правовой и следственно-прокурорский. Она выразила надежду, что как только беглый политик вернется в Киев, украинские власти смогут начать процесс его экстрадиции, сообщил «Интерфакс»

Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны различные заявления, но правда одна - грузинская сторона в свое время потребовала выдать тогда еще гражданина Грузии Михаила Саакашвили по четырем уголовным делам



– сказала Тея Цулукиани, отметив, что Саакашвили так и не выдали, хотя вопрос был поднят еще в 2014 и 2015 годах



Среди дел в которых фигурирует Михаил Саакашвили - избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата около 3.7 миллионов долларов, разгон мирного митинга в ноябре 2007 года и дело разгрома телекомпании «Имеди». Как отметила министр юстиции Грузии, когда Тбилиси три года назад просила Украину выдать Саакашвили, киевские власти отказали под предлогом политических мотивов преследования бывшего губернатора Одесской области.



Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции



- подчеркнула министр



Саакашвили рассказал, что будет делать после лишения украинского гражданства

