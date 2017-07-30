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США возвращаются на Балканы
Предстоящий на неделе приезд вице-президента США Майка Пенса в Черногорию примечателен не только потому, что это первый визит такого уровня за всю историю отношений между двумя странами. По данным дипломатических источников “Ъ”, визит, по сути, знаменует возвращение США на Балканы — через расширение в регионе позиций НАТО, следующим членом которого должна стать Македония. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Начинающийся 1 августа визит вице-президента США Майка Пенса в Подгорицу представители черногорского руководства назвали историческим. И это неудивительно. С момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1905 году гостя из Вашингтона такого уровня в Черногории еще не было.
Впрочем, важность визита этим не ограничивается. Пребывание Майка Пенса в Черногории станет первым посещением Балкан одним из ключевых представителей администрации Дональда Трампа. Тем самым новые власти в Вашингтоне, как уверяют источники “Ъ” в западных дипломатических кругах в Подгорице, декларируют намерение США вернуться на Балканы, откуда они в последние годы фактически самоустранились.
Этот тезис подтвердил на днях и главный американский эмиссар по Балканам Хойт Брайан Йи. «Мы предпринимаем шаги по укреплению стран Западных Балкан в их борьбе с негативным влиянием — России или каких-либо иных государств. Мы хотим быть уверены, что и России, и любому другому актеру будет непросто влиять на внешнюю и внутреннюю политику Балкан»,— заявил заместитель помощника госсекретаря США в интервью «Голосу Америки».
Обозначено и направление возвращения США в регион — оно будет происходить через расширение присутствия здесь НАТО. Очевидно, в том числе и поэтому в качестве места визита вице-президента США выбрана Черногория — в июне она официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Кроме того, Майк Пенс примет участие в американо-адриатическом саммите, который пройдет в Подгорице 2 августа,— этот форум был учрежден в 2003 году именно с целью «координации активности и поддержки стран, которые заинтересованы во вступлении в НАТО».
Характерно и то, что соорганизатором нынешнего саммита в Подгорице выступает помимо самой Черногории еще и Македония. Как утверждают те же источники “Ъ”, эта страна должна стать следующим членом НАТО, причем уже в обозримом будущем — «возможно, даже через год-полтора».
В НАТО были готовы пригласить Македонию в свои ряды еще в 2009 году, вместе с Хорватией и Албанией. Однако этому помешал многолетний спор Скопье с Афинами из-за имени македонского государства: Греция жестко выступает против того, чтобы оно называлось Македонией. Пришедшее в мае к власти в Скопье правительство Зорана Заева провозгласило курс на ускоренную интеграцию в ЕС и НАТО и ради этого готово, похоже, на уступки в споре относительно имени страны. Да и в Афинах, как показал недавний визит туда нового главы македонского МИДа Николы Димитрова, не исключают компромисса.
Вступление в НАТО поддерживает подавляющее большинство македонцев — судя по опросам, около 80%. Однако примерно такое же число граждан Македонии выступает против изменения имени своей страны. Поэтому главная проблема на пути Македонии в НАТО — и для новых властей, и для альянса — будет в том, чтобы убедить македонцев в приемлемости компромисса по названию их государства.
В качестве наблюдателя на нынешнем американо-адриатическом саммите будет участвовать и Сербия. Официально она не ставит цели вступления в НАТО и всячески декларирует свой нейтралитет и равноудаленность от России и Запада. Между тем уровень взаимодействия Белграда с НАТО в разы превосходит его сотрудничество с Россией по линии ОДКБ. А в ходе недавнего визита президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон, где он провел переговоры с тем же Майком Пенсом, перед сербским лидером был прежде всего поставлен вопрос, на чьей стороне Белград в условиях неутихающего противостояния между Россией и Западом (см. “Ъ” от 17 июля). Новые пояснения на сей счет Майк Пенс наверняка захочет услышать от сербского представителя и на саммите в Подгорице.
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