США возвращаются на Балканы



Предстоящий на неделе приезд вице-президента США Майка Пенса в Черногорию примечателен не только потому, что это первый визит такого уровня за всю историю отношений между двумя странами. По данным дипломатических источников “Ъ” , визит, по сути, знаменует возвращение США на Балканы — через расширение в регионе позиций НАТО , следующим членом которого должна стать Македония. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Начинающийся 1 августа визит вице-президента США Майка Пенса в Подгорицу представители черногорского руководства назвали историческим. И это неудивительно. С момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1905 году гостя из Вашингтона такого уровня в Черногории еще не было.





Впрочем, важность визита этим не ограничивается. Пребывание Майка Пенса в Черногории станет первым посещением Балкан одним из ключевых представителей администрации Дональда Трампа . Тем самым новые власти в Вашингтоне, как уверяют источники “Ъ” в западных дипломатических кругах в Подгорице, декларируют намерение США вернуться на Балканы, откуда они в последние годы фактически самоустранились.



Этот тезис подтвердил на днях и главный американский эмиссар по Балканам Хойт Брайан Йи. «Мы предпринимаем шаги по укреплению стран Западных Балкан в их борьбе с негативным влиянием — России или каких-либо иных государств. Мы хотим быть уверены, что и России, и любому другому актеру будет непросто влиять на внешнюю и внутреннюю политику Балкан»,— заявил заместитель помощника госсекретаря США в интервью «Голосу Америки»

Обозначено и направление возвращения США в регион — оно будет происходить через расширение присутствия здесь НАТО. Очевидно, в том числе и поэтому в качестве места визита вице-президента США выбрана Черногория — в июне она официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Кроме того, Майк Пенс примет участие в американо-адриатическом саммите, который пройдет в Подгорице 2 августа,— этот форум был учрежден в 2003 году именно с целью «координации активности и поддержки стран, которые заинтересованы во вступлении в НАТО».



Характерно и то, что соорганизатором нынешнего саммита в Подгорице выступает помимо самой Черногории еще и Македония. Как утверждают те же источники “Ъ”, эта страна должна стать следующим членом НАТО, причем уже в обозримом будущем — «возможно, даже через год-полтора».





В НАТО были готовы пригласить Македонию в свои ряды еще в 2009 году, вместе с Хорватией и Албанией. Однако этому помешал многолетний спор Скопье с Афинами из-за имени македонского государства: Греция жестко выступает против того, чтобы оно называлось Македонией. Пришедшее в мае к власти в Скопье правительство Зорана Заева провозгласило курс на ускоренную интеграцию в ЕС и НАТО и ради этого готово, похоже, на уступки в споре относительно имени страны. Да и в Афинах, как показал недавний визит туда нового главы македонского МИДа Николы Димитрова, не исключают компромисса.

Вступление в НАТО поддерживает подавляющее большинство македонцев — судя по опросам, около 80%. Однако примерно такое же число граждан Македонии выступает против изменения имени своей страны. Поэтому главная проблема на пути Македонии в НАТО — и для новых властей, и для альянса — будет в том, чтобы убедить македонцев в приемлемости компромисса по названию их государства.

