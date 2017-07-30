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Саакашвили выдвинул обвинение властям Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства по подложным документам. Политик настаивает, что сам он их не заполнял и не подписывал. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета», — заявил Саакашвили. Он настаивает на проведении «немедленной графической экспертизы».
«Требую немедленно провести графическую экспертизу! Тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!» — написал экс-президент Грузии.
Он также выложил фото своей подписи на фасаде Президентской библиотеки Саакашвили в Тбилиси. «Библиотека — единственное здание, которое я оставил после себя и формально связано с моим именем, не магазины, не виллы, а бесплатная библиотека. Кстати, с тех пор как я нахожусь на Украине, я обычно подписываюсь кириллицей», — написал он.
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко, согласившись занять пост губернатора Одесской области.
На прошлой неделе стало известно, что он украинского гражданства лишился. Государственная миграционная служба страны пояснила, что такое решение было принято на основе п. 2 ст. 19 закона «О гражданстве» из-за предоставления ложных данных в анкете.
В ней было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами. Вместе с тем политик был заочно арестован в Грузии.
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