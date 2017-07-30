Саакашвили выдвинул обвинение властям Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства по подложным документам. Политик настаивает, что сам он их не заполнял и не подписывал. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета», — заявил Саакашвили. Он настаивает на проведении «немедленной графической экспертизы».

«Требую немедленно провести графическую экспертизу! Тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!» — написал экс-президент Грузии.

Он также выложил фото своей подписи на фасаде Президентской библиотеки Саакашвили в Тбилиси. «Библиотека — единственное здание, которое я оставил после себя и формально связано с моим именем, не магазины, не виллы, а бесплатная библиотека. Кстати, с тех пор как я нахожусь на Украине, я обычно подписываюсь кириллицей», — написал он.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко , согласившись занять пост губернатора Одесской области.

На прошлой неделе стало известно, что он украинского гражданства лишился. Государственная миграционная служба страны пояснила, что такое решение было принято на основе п. 2 ст. 19 закона «О гражданстве» из-за предоставления ложных данных в анкете.

В ней было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами. Вместе с тем политик был заочно арестован в Грузии.