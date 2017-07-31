Катар: Небо над арабскими странами по-прежнему закрыто для нас



Воздушное пространство четырех арабских стран, объявивших бойкот Дохе, по-прежнему закрыто для самолетов Катара. Об этом заявило министерство транспорта королевства, попросив не распространять "ложную информацию" накануне встречи международной организации гражданской авиации.

Ранее саудовское новостное агентство СПА сообщило, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн откроют для самолетов Катара свое воздушное пространство в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



Также подчеркивалось, что данное решение вступит в силу 1 августа.

