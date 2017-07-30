Порошенко в честь 200-летия Айвазовского призвал чтить наследие Украины

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!", - написал украинский лидер в фейсбуке.

Под записью Порошенко разместил хэштег #GloryToUkraine (Слава Украине. - "Газета.Ru" ).

Ранее россияне назвали самых известных отечественных живописцев.