Главные события у вас в почте
Порошенко в честь 200-летия Айвазовского призвал чтить наследие Украины
Президент Украины Петр Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского заявил, что необходимо чтить украинское наследие.
"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!", - написал украинский лидер в фейсбуке.
Под записью Порошенко разместил хэштег #GloryToUkraine (Слава Украине. - "Газета.Ru").
Ранее россияне назвали самых известных отечественных живописцев.
Оставить комментарий