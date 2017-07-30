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Порошенко в честь 200-летия Айвазовского призвал чтить наследие Украины

Порошенко призвал чтить украинское наследие
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Президент Украины Петр Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского заявил, что необходимо чтить украинское наследие.
"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!", - написал украинский лидер в фейсбуке.
Под записью Порошенко разместил хэштег #GloryToUkraine (Слава Украине. - "Газета.Ru").
Ранее россияне назвали самых известных отечественных живописцев.
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