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Пушков сравнил "наследие" Порошенко с картиной "Девятый вал"
Российский сенатор Алексей Пушков сравнил "наследие" президента Украины Петра Порошенко с картиной Ивана Айвазовского "Девятый вал".
Ранее Порошенко причислил родившегося в Феодосии Айвазовского к украинскому культурному наследию.
Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июля 2017 г.
Известный художник Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии в Крыму, который Киев по-прежнему считает своей территорией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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