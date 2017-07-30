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Российская Газета

Экс-глава ЦРУ назвал возможные причины утечек секретных данных

Экс-глава ЦРУ высказался о причинах утечек секретной информации
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Одной из причин утечек секретных сведений является специфичная "атмосфера в администрации" США, которая не позволяет наладить прямую связь с властями. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Хайден.
"Вы получаете утечки, и я не оправдываю их, когда люди чувствуют, что они исчерпали все возможные способы, чтобы заставить правительство их услышать, - цитирует РИА Новости слова экс-главы ЦРУ. - Люди крадут (информацию), когда они лишились всех альтернатив".
Как отметил Хайден, что для прекращения утечек нужно "изменить атмосферу внутри самой администрации" и "наладить коммуникацию с сотрудниками".
Ранее сайт WikiLeaks обнародовал несколько частей пакета документов ЦРУ. Сообщалось, что эта публикация станет самой крупной утечкой конфиденциальных бумаг ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов.
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