Экс-глава ЦРУ назвал возможные причины утечек секретных данных

Одной из причин утечек секретных сведений является специфичная "атмосфера в администрации" США, которая не позволяет наладить прямую связь с властями. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Хайден

"Вы получаете утечки, и я не оправдываю их, когда люди чувствуют, что они исчерпали все возможные способы, чтобы заставить правительство их услышать, - цитирует РИА Новости слова экс-главы ЦРУ. - Люди крадут (информацию), когда они лишились всех альтернатив".

Как отметил Хайден, что для прекращения утечек нужно "изменить атмосферу внутри самой администрации" и "наладить коммуникацию с сотрудниками".