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В Юте собака помогла спасти двух пораженных молнией девочек
В американском штате Юта в округе Бивер собака помогла спасти в горах двух девочек, в которых ударила молния, сообщает Associated Press.
По данным местных властей, молния ударила в детей, когда 8-летняя и 16-летняя девочки пересекали луг во время семейного похода.
Как заявили в офисе местного шерифа, собака вернулась в лагерь и предупредила членов семьи о произошедшем.
Они последовали за собакой и животное привело их к девочкам, которые к тому времени находились без сознания.
Девочек госпитализировали в больницу на вертолете. Их состояние оценивается как тяжелое.
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