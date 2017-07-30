В Юте собака помогла спасти двух пораженных молнией девочек

В американском штате Юта в округе Бивер собака помогла спасти в горах двух девочек, в которых ударила молния, сообщает Associated Press

По данным местных властей, молния ударила в детей, когда 8-летняя и 16-летняя девочки пересекали луг во время семейного похода.

Как заявили в офисе местного шерифа, собака вернулась в лагерь и предупредила членов семьи о произошедшем.

Они последовали за собакой и животное привело их к девочкам, которые к тому времени находились без сознания.

Девочек госпитализировали в больницу на вертолете. Их состояние оценивается как тяжелое.