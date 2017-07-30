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Трамп высказался по поводу «гениев», принёсших ему победу на выборах
Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение по поводу «гениев», которые оказали влияние на его победу на президентских выборах.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мне нравится читать обо всех «гениях», которые были настолько важны для моего успеха во время выборов. Проблема в том, что большинство из них не существует», — написал он.
Ранее Трамп обратил внимание на противоречивость сообщений американских средств массовой информации о «вмешательстве» России в выборы.
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