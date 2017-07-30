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Трамп высказался по поводу «гениев», принёсших ему победу на выборах

Трамп уточнил роль «гениев», «сделавших» его президентом
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Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение по поводу «гениев», которые оказали влияние на его победу на президентских выборах.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мне нравится читать обо всех «гениях», которые были настолько важны для моего успеха во время выборов. Проблема в том, что большинство из них не существует», — написал он.
Ранее Трамп обратил внимание на противоречивость сообщений американских средств массовой информации о «вмешательстве» России в выборы.
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