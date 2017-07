Трамп рассказал о своём разочаровании в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая в отношении КНДР.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они НИЧЕГО не сделали для нас с Северной Кореей, просто говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему!», — написал он.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

Ранее американский адмирал заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа Трампа.