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Американский крейсер "Хью Сити" покинул Черное море

Американский крейсер «Хью Сити» покинул Черное море
Фото:
Ракетный крейсер ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City) покинул акваторию Черного моря. Фотоснимки прохождения корабля через пролив Босфор опубликовали местные информационные порталы. В Черное море "Хью Сити" зашел 9 июля для участия в американо-украинских учениях Sea Breeze 2017.
Ранее, 24 июля, Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney), также участвовавший в этих учениях. При этом в Черном море продолжает находиться британский эсминец "Данкан" (HMS Duncan), передает "Интерфакс".
Корабли ВМС США и других нечерноморских стран НАТО регулярно заходят в Черное море после начала кризиса на востоке Украины. При этом Конвенция Монтрё ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.
В мире Главное Оружие США
Интерфакс
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