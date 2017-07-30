Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Американский крейсер "Хью Сити" покинул Черное море
Ракетный крейсер ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City) покинул акваторию Черного моря. Фотоснимки прохождения корабля через пролив Босфор опубликовали местные информационные порталы. В Черное море "Хью Сити" зашел 9 июля для участия в американо-украинских учениях Sea Breeze 2017.
Ранее, 24 июля, Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney), также участвовавший в этих учениях. При этом в Черном море продолжает находиться британский эсминец "Данкан" (HMS Duncan), передает "Интерфакс".
Корабли ВМС США и других нечерноморских стран НАТО регулярно заходят в Черное море после начала кризиса на востоке Украины. При этом Конвенция Монтрё ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.
Оставить комментарий