Ракетный крейсер ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City) покинул акваторию Черного моря. Фотоснимки прохождения корабля через пролив Босфор опубликовали местные информационные порталы. В Черное море "Хью Сити" зашел 9 июля для участия в американо-украинских учениях Sea Breeze 2017.

Ранее, 24 июля, Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney), также участвовавший в этих учениях. При этом в Черном море продолжает находиться британский эсминец "Данкан" (HMS Duncan), передает "Интерфакс"