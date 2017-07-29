Заявления Тиллерсона о санкциях привели российских дипломатов в недоумение



Заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что новые американские санкции направлены на улучшение отношений с Россией, вызвали недоумение в российском посольстве в США.

"В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", — отметили в дипмиссии.



Тиллерсон ранее заявил, что практически единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует "желание увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США".





"Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы", — сказал глава Госдепартамента

Он добавил, что Штаты "будут плотно работать" с "друзьями и партнерами", чтобы обеспечить "ясное понимание сигнала" России, Ирану и Северной Корее.



"Иезуитская логика"



"А потому надежды Рекса Тиллерсона, что сотрудничество России и США по главным мировым вопросам продолжится, лишены всяких оснований", — сказал он.



По словам Клинцевича, Тиллерсон демонстрирует "иезуитскую логику": декларируется одно, а делается прямо противоположное. Для налаживания отношений с Россией избирается "наихудший путь из всех возможных", отметил сенатор.



"Госсекретарь США взял на себя роль некоего толмача, что получается у него не слишком удачно. Перевод явно расходится с оригиналом. Такое впечатление, что речь идет о совершенно другом законе Мы же, в конце концов, не малые дети, чтобы успокаивать нас подобным образом ", — сказал Клинцевич.





Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Тиллерсона демагогией. Он сыронизировал, что если американские санкции принимаются ради дружбы с Россией, то и ответные меры Москвы – "тоже во имя дружбы".

Оказывается, санкции США - лишь ради улучшения отношений и дружбы с Россией! Так и наши ответные меры - тоже во имя дружбы. И будущие тоже.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июля 2017 г.





​"Госдеп может быть спокоен: сигнал США нами воспринят ясно. Надеемся, и наш сигнал о сокращении дипперсонала США воспринят как символ дружбы", — написал Пушков в Twitter.





Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США, но новые санкции против нее "очень серьезные". Эти ограничения не будут зависеть от Дональда Трампа и его администрации, пояснил депутат РИА Новости.

"Даже если Трамп не подпишет этот закон… для того чтобы наложить вето, нужно иметь большинство (в конгрессе. — Ред.), а его нет", — сказал Чепа.



Сотрудничество на основе равноправия



Сергей Лавров.

Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном, но лишь на основе взаимного уважения, заявил накануне госсекретарю Рексу Тиллерсону глава МИД России

"Наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня. Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", — сообщили в МИД.



Глава МИД акцентировал внимание американской стороны на том, что Москва делала все возможное, чтобы выправить отношения и вела себя сдержанно в ответ на американские провокации.



В пятницу Россия приняла меры в ответ на новые американские санкции. Москва предложила уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств. К сентябрю в России должны остаться 455 сотрудников американского посольства и консульств. Сколько именно американцев покинут Россию, в Госдепе не сообщили. Кроме того, с августа посольство США не сможет пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.



В МИД подчеркнули, что это решение вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона, которые включают незаконные санкции против России, клевету в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию дипломатической собственности.



Ответные меры Москвы "абсолютно адекватные", заявил Лавров. "Это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов", — отметил глава МИД.