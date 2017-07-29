Трамп пригрозил страховым компаниям прекращением выплат по программе Obamacare



Президент США Дональд Трамп заявил, что если новый законопроект о здравоохранении не будет одобрен в спешном порядке, то «субсидирование страховых компаний и членов конгресса прекратится в скором времени».

«Если новый законопроект о здравоохранении не одобрят в спешном порядке, выплаты страховым компаниям и членам конгресса прекратятся совсем скоро!» — написал Трамп в Twitter.



If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.



