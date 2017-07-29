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Трамп пригрозил страховым компаниям прекращением выплат по программе Obamacare

Трамп пригрозил страховым компаниям
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Президент США Дональд Трамп заявил, что если новый законопроект о здравоохранении не будет одобрен в спешном порядке, то «субсидирование страховых компаний и членов конгресса прекратится в скором времени».
«Если новый законопроект о здравоохранении не одобрят в спешном порядке, выплаты страховым компаниям и членам конгресса прекратятся совсем скоро!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее американские сенаторы Майк Ли и Джерри Моран отказались поддержать законопроект по замене Obamacare.
Также сенат США проголосовал против отмены ключевых положений программы медицинского страхования, которая была разработана администрацией Барака Обамы.
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