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Трамп пригрозил страховым компаниям прекращением выплат по программе Obamacare
Президент США Дональд Трамп заявил, что если новый законопроект о здравоохранении не будет одобрен в спешном порядке, то «субсидирование страховых компаний и членов конгресса прекратится в скором времени».
«Если новый законопроект о здравоохранении не одобрят в спешном порядке, выплаты страховым компаниям и членам конгресса прекратятся совсем скоро!» — написал Трамп в Twitter.
If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.
Ранее американские сенаторы Майк Ли и Джерри Моран отказались поддержать законопроект по замене Obamacare.
Также сенат США проголосовал против отмены ключевых положений программы медицинского страхования, которая была разработана администрацией Барака Обамы.
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