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Тиллерсон объяснил новые санкции США желанием дружить с Россией
США надеются, что сотрудничество с Россией по основным вопросам продолжится, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого приводятся на сайте Госдепартамента. «Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует стремление американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам будет продолжено, и эти санкции больше не понадобятся», — сказал он.
Он также отметил, что США намерены тесно сотрудничать с друзьями и союзниками, чтобы «послания в Россию, Иран и Северную Корею были четко поняты».
Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ уже направили на подпись президенту, который, как ранее сообщали в Белом доме, поддерживает его. Как отмечалось, изначально текст законопроекта был плохо прописан, однако после внесения изменений американская администрация поддержала эту инициативу.
Сенат конгресса США одобрил текст законопроекта 15 июня.
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