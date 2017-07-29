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В американском шоу показали пародийный трейлер с Трампом в роли флага России
В юмористической программе The Late Show со Стивеном Колбертом показали пародийный трейлер к анимационной картине «Эмоджи: Фильм», в котором изобразили президента США Дональда Трампа в виде российского флага.
В шуточном трейлере Трамп изображён в виде российского флага, который разговаривает с печеньем и постоянно упоминает Россию.
Ранее российский бизнесмен Михаил Прохоров принял участие в юмористической программе The Late Show и показал Стивену Колберту, что значит быть «настоящим олигархом».
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