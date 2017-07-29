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Саакашвили: я был против Яценюка
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что делал всё для того, чтобы бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк ушёл с поста.
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
«Я был против Яценюка полностью. Я сознательно всё делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца – до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошёл олигархический договорняк», — сказал Саакашвили.
Ранее Саакашвили назвал свою главную ошибку в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко.
26 июля стало известно, что Саакашвили лишили гражданства Украины.
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