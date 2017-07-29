Саакашвили: я был против Яценюка

Об этом он сказал в интервью « Украинской правде ».

«Я был против Яценюка полностью. Я сознательно всё делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца – до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошёл олигархический договорняк», — сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили назвал свою главную ошибку в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко

26 июля стало известно, что Саакашвили лишили гражданства Украины.