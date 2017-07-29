Китай выступил против дополнительных THAAD в Южной Корее



Пекин выступает категорически против размещения дополнительных пусковых установок американской системы противоракетной обороны THAAD на базе ВС США в Республике Корея. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона серьезно обеспокоена действиями Республики Корея. Китай выступает категорически против размещения американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. "План развертывания THAAD не разрешит обеспокоенность Южной Кореи в вопросе безопасности, не урегулирует вопрос Корейского полуострова, а только будет способствовать осложнению ситуации", - считает дипломат.



Гэн Шуан напомнил, что развертывание американской системы ПРО в Южной Корее "наносит серьезный удар по стратегическому балансу в регионе и нарушает стратегические интересы стран региона, включая Китай". "Мы решительно настаиваем, чтобы Республика Корея и США трезво оценивали интересы Китая, прекратили размещение и свернули установки", - подчеркнул он.



В пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела 45 минут и упала в Японском море. За это время ракета преодолела 1 тыс. км и поднялась на высоту 3,7 тыс. км.