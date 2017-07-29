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Увольнение главы аппарата Белого дома связали с мухой
Глава аппарата Белого дома США Ринс Прибас подал в отставку. Президент США Дональд Трамп, объявивший об этом накануне, рассказал, что его место займет Джон Келли.
В свою очередь, газета The Washington Post рассказала о курьезном случае, произошедшим между Трампом и Прибасом. По информации журналистом, во время одной из встреч глава Белого дома вызвал Прибаса к себе из-за мухи, которая была в его кабинете. Утверждается, что Трамп потребовал его убить приставучее насекомое, которое его разозлило.
В свою очередь, некоторые СМИ предполагают, что данный инцидент мог повлиять на решение уволить Прибаса.
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