Увольнение главы аппарата Белого дома связали с мухой



В свою очередь, газета The Washington Post рассказала о курьезном случае, произошедшим между Трампом и Прибасом. По информации журналистом, во время одной из встреч глава Белого дома вызвал Прибаса к себе из-за мухи, которая была в его кабинете. Утверждается, что Трамп потребовал его убить приставучее насекомое, которое его разозлило.

В свою очередь, некоторые СМИ предполагают, что данный инцидент мог повлиять на решение уволить Прибаса.