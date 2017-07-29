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Саакашвили заявил, что у него есть много возможностей для въезда на Украину
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть много разных возможностей для въезда на Украину. Об этом политик рассказал в интервью «Украинской правде».
«Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (президент Украины Пётр Порошенко. — RT) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы на Украине», — заявил Саакашвили.
Он добавил, что найдёт возможности для въезда в страну. По словам Саакашвили, когда украинским президентом был Виктор Янукович, он въехал на Украину, несмотря на запреты главы государства.
Ранее Саакашвили заявил, что Порошенко угрожал ему во время их последней встречи, состоявшейся в мае на Мальте на съезде Европейской народной партии.
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