Саакашвили заявил, что у него есть много возможностей для въезда на Украину



Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть много разных возможностей для въезда на Украину. Об этом политик рассказал в интервью « Украинской правде ».



«Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (президент Украины Пётр Порошенко . — RT) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы на Украине», — заявил Саакашвили.



Он добавил, что найдёт возможности для въезда в страну. По словам Саакашвили, когда украинским президентом был Виктор Янукович , он въехал на Украину, несмотря на запреты главы государства.

Ранее Саакашвили заявил, что Порошенко угрожал ему во время их последней встречи, состоявшейся в мае на Мальте на съезде Европейской народной партии.