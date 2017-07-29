Пхеньян заявил о втором успешном пуске баллистической ракеты

Пхеньян в очередной раз стал поставщиком новостей. В стране провели второй за сутки запуск. В небо улетела межконтинентальная ракета баллистическая ракета «Хвасон-14». В КНДР отрапортовали о втором успешном запуске. Это снова был межконтинентальная ракета баллистическая ракета Хвасон-14 . Об этом сообщает Reuters.

Напомним, накануне СМИ сообщили о пуске в КНДР новой баллистической ракеты, которая улетела в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Снаряд был выпущен в горной провинции Чагандо. Стоит отметить, что ночные испытания баллистической ракеты Пхеньяном проводились впервые в истории. Южнокорейские военные пояснили. что новая ракета КНДР преодолела порядка тысячи километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров.

Пока невозможно точно сказать, какой снаряд был испытан. Предположительно, это может быть межконтинентальная баллистическая ракета. В США поддерживают эту версию. В Минобороны РФ , пояснили, что Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ . В ведомстве подчеркнули, что опасности для территории России эти испытания не представляли.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея провели совместные учебные пуски баллистических ракет. Это было ответом на ночное испытание КНДР предположительно межконтинентальной баллистической ракеты.