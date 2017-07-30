США надеются провести экстренное заседание СБ ООН по КНДР в понедельник



США надеются организовать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР в понедельник, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских дипломатов.

По данным телеканала, США хотят, чтобы во время заседания Совбез обсудил "ответ международного сообщества на испытания КНДР".





Вместе с тем отмечается, что официального запроса на проведение экстренного заседания не поступало. "Мы не призвали к заседанию", — заявила телеканалу постпред США при ООН Никки Хейли

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщило, что экстренное заседание СБ ООН по вопросу ответных мер после последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР "Хвасон-14" может состояться в начале следующей недели.



В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.



В КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.





Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ , Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

Международные организации гражданской авиации и судоходства заявили, что не получали никаких уведомлений от КНДР, несмотря на существующее обязательство.



Правительства Японии и Южной Кореи подтвердили свои намерения усиливать давление на КНДР при взаимодействии с США, в том числе, продвигая новую резолюцию СБ ООН, куда будут включены "жесткие санкции" против Пхеньяна. Кроме этого, Южная Корея не исключает размещение дополнительных пусковых установок ПРО THAAD и пересмотра односторонних санкций против КНДР.