CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома подыскал замену Скарамуччи



Новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли подыскал замену уволенному с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи . Как утверждала во вторник телекомпания CNN, вероятнее всего, им станет официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лаплан.

Телекомпания обратила внимание на то, что Лаплан работал с Келли в общей сложности уже более 10 лет, поэтому его кандидатура рассматривается бывшим министром внутренней безопасности в приоритетном порядке. Выбор Келли, о котором сообщила CNN, лишь подтверждает мнение о том, что новый глава аппарата сотрудников Белого дома стремится навести порядок и привнести дисциплину в западное крыло Белого дома.





Лаплан долгие годы работал в вооруженных силах: до ухода вместе с Келли в министерство внутренней безопасности он руководил одним из департаментов по связям со СМИ в Пентагоне и в корпусе морской пехоты.

Сам Лаплан пока, по данным CNN, не подтвердил информацию о своем возможном назначении в Белый дом, однако сообщил, что рассмотрел бы такое предложение, если бы оно поступило. "Честно говоря, я знаю [Келли] уже очень давно, так что отнесусь серьезно к тому, что он попросит... На сегодняшний день даже не знаю, каков был бы мой ответ", - приводит телекомпания слова Лаплана.





Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям. "Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.