Экс-глава аппарата Белого дома рассказал о причинах своей отставки

Бывший глава аппарата Белого дома Ринс Прибас рассказал, что покинул свой пост из-за желания президента США Дональда Трампа осуществить "перезагрузку" в администрации и начать действовать иначе.

Прибас добавил, что поддерживает главу государства в желаниях перемен. Он также сообщил, что в ближайшее время займется передачей дел назначенному на данный пост генералу Джону Келли . Последнего он охарактеризовал как "блестящий выбор" и "умный шаг президента". Экс-глава аппарата Белого дома назвал "появление новых лиц и новых людей хорошим делом", передает РИА Новости

Прибас подтвердил, что обсуждал возможную отставку с президентом на протяжении некоторого времени.