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Саакашвили рассказал о роли Порошенко в истории с лишением гражданства
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что данные Тбилиси, послужившие поводом для лишения его украинского гражданства, были сфабрикованы и предоставлены Киеву по предварительной договоренности с президентом Украины Петром Порошенко, пишет издание Foreign Policy.
Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину. Ранее администрация президента Украины сообщила, что Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.
"Совершенно очевидно, что (Порошенко) поехал в Грузию, чтобы договориться обо мне", — сказал политик в интервью изданию.
По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.
По словам Саакашвили, украинские власти должны были дождаться, пока экс-губернатор Одесской области покинет страну, и тогда заявить, что политик утаил эти сведения при подаче заявления на гражданство Украины, и под этим предлогом аннулировать его паспорт.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.
В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.
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