Саакашвили рассказал о роли Порошенко в истории с лишением гражданства

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину. Ранее администрация президента Украины сообщила, что Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.



"Совершенно очевидно, что (Порошенко) поехал в Грузию, чтобы договориться обо мне", — сказал политик в интервью изданию.





По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили . В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.

По словам Саакашвили, украинские власти должны были дождаться, пока экс-губернатор Одесской области покинет страну, и тогда заявить, что политик утаил эти сведения при подаче заявления на гражданство Украины, и под этим предлогом аннулировать его паспорт.



В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

