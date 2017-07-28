СМИ: Законопроект о новых санкциях против России поступил на подпись Трампу

Законопроект США об ужесточении санкций в отношении России поступил на подписание американскому президенту Дональду Трампу , который должен либо одобрить его, либо наложить на него вето.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Ранее сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.