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СМИ: Законопроект о новых санкциях против России поступил на подпись Трампу
Законопроект США об ужесточении санкций в отношении России поступил на подписание американскому президенту Дональду Трампу, который должен либо одобрить его, либо наложить на него вето.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Ранее сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.
Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готова поддержать санкции против Ирана, России и Северной Кореи, когда будет готов итоговый документ от конгресса.
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