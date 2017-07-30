Постпред США при ООН: время для переговоров с КНДР прошло

Она назвала бессмысленным проведение встречи СБ без принятия новой санкционной резолюции и возложила на Китай особую ответственность за ее одобрение. «Китай должен решить, готов ли он наконец предпринять этот важнейший шаг. Время для переговоров прошло. Опасность, которую северокорейский режим представляет для международного сообщества, теперь очевидна для всех», — говорится в письменном заявлении Хейли.