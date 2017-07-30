Главные события у вас в почте
Постпред США при ООН: время для переговоров с КНДР прошло
Время для переговоров с КНДР прошло, и Совету Безопасности ООН необходимо ужесточить санкции против Пхеньяна за серию ракетных испытаний. Такую позицию озвучила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.
Она назвала бессмысленным проведение встречи СБ без принятия новой санкционной резолюции и возложила на Китай особую ответственность за ее одобрение. «Китай должен решить, готов ли он наконец предпринять этот важнейший шаг. Время для переговоров прошло. Опасность, которую северокорейский режим представляет для международного сообщества, теперь очевидна для всех», — говорится в письменном заявлении Хейли.
Оставить комментарий