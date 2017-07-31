Постпред США в ООН: время разговоров с КНДР прошло



Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не видит смысла в созыве Совбеза ООН по Северной Корее, если по ее итогам не будет принято каких-либо решений. Заявление дипломат опубликовала в своем твиттере.

"Время разговоров прошло. Опасность, которую режим Северной Кореи представляет для международного мира, теперь всем ясна", - отметила она.



По словам Хейли, еще одна резолюция Совбеза с осуждением действий КНДР "не увеличит международное давление на Северную Корею".



"На самом деле, это даже хуже, чем ничего, потому что [такая резолюция] пошлет сигнал северокорейскому диктатору, что международное сообщество не собирается всерьез противостоять ему", - подчеркнула американский постпред.



Она также добавил, что Китай должен принять окончательное решение, собирается ли он "сделать жизненно важный шаг" и попытаться делами решить проблему с КНДР.