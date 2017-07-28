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Саакашвили нашел "украинский след" в выборах в США
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. Об этом он сообщил в интервью CNN, видео политик опубликовал на своей странице в Facebook.
«Мир должен отдать украинцам должное за героическое сопротивление, но, с другой стороны, в том, что сказал президент Трамп, был смысл. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами», — сказал Саакашвили.
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