

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. Об этом он сообщил в интервью CNN , видео политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Мир должен отдать украинцам должное за героическое сопротивление, но, с другой стороны, в том, что сказал президент Трамп, был смысл. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами», — сказал Саакашвили.