Министр обороны Японии подала в отставку

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила в пятницу на пресс-конференции, что подала прошение об отставке после скандала вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане.

Министр объявила результаты расследования министерства по вопросу о сокрытии от общественности дневниковых записей миротворцев в Южном Судане и признала, что оно выявило нарушения положений о придании гласности документов.

"В этой связи я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ . Оно было принято", — сказала Инада.

В то же время Инада, как и прежде, заявила, что не знала о существовании документов и не давала указаний об их сокрытии.

Тем не менее, свидетельства руководства министерства говорят о том, что ей докладывали о реальном положении дел. Этим противоречием, в том числе, Инада объяснила необходимость своей отставки.

Осенью прошлого года оппозиция потребовала от минобороны показать дневниковые записи японских миротворцев во время июльских крупномасштабных столкновений в Южном Судане. Министерство ответило, что документы были уничтожены сухопутными силами самообороны. Затем документы все же были обнаружены "в другом подразделении" — в Объединенном штабе сил самообороны. Позже выяснилось, что дневники хранились в цифровом виде в самих сухопутных силах самообороны, даже велась подготовка к их обнародованию, но из-за того, что это противоречило бы предыдущим заявлениям, было дано указание их уничтожить. Инада утверждает, что подобных указаний не давала.

Вопрос о записях миротворцев стал не единственным скандалом вокруг Инады. В середине марта Инада стала объектом критики из-за того, что 13 лет назад выступала адвокатом частной образовательной организации, которая оказалась замешана в махинациях с ценами на землю и незаконным получением субсидий от государства.

Затем последовал скандал с документами миротворцев. Оппозиция потребовала обнародовать дневники миротворцев, так как считает, что во время столкновений в июле прошлого года существовала прямая угроза жизни японских военнослужащих. Правящая партия это отрицает, но на всякий случай приняла решение о прекращении их деятельности в Южном Судане.

Последний по времени скандал вокруг Инады стоил правящей Либерально-демократической партии голосов избирателей на прошедших в июле выборах в законодательную ассамблею Токио.

Во время предвыборной кампании, выступая перед избирателями, Инада "от имени министерства обороны, себя как министра обороны и сил самообороны" попросила голосовать за кандидата от правящей Либерально-демократической партии. По закону японские силы самообороны, как и другие государственные службы, не могут заниматься политической деятельностью. Ее высказывание вызывало бурную реакцию оппозиции.