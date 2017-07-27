RP: снос советских памятников может обойтись Польше пересмотром границ

В Москве говорят об экономическом эмбарго, сносе мемориала в Катыни и даже об оспаривании границ Польши, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Руслан Сошин.

Во вторник Совет Федерации попросил Владимира Путина ограничить сотрудничество с Польшей. Российские сенаторы предлагают президенту ввести санкции в отношении Варшавы — как в отношении отдельных лиц, так и экономические. В итоге Кремлю решать, каким образом Россия ответит на подписанную на прошлой неделе Анджеем Дудой поправку к закону, касающемуся запрета коммунизма либо другого тоталитарного строя. Речь идёт о сносе в Польше памятников и символов, которые ассоциируются с большевистским режимом, рассказывает автор.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Варшаве бешеные русофобы переписывают историю Второй мировой войны. Российские сенаторы предлагают запретить въезд в Россию польским парламентариям, которые участвовали в работе над проектом запрета пропаганды коммунизма. В Совете Федерации утверждают, что некоторые польские депутаты имеют связи с Калининградской областью и часто её посещают. Также предлагается введение эмбарго на продовольствие из ЕС , США, Канады и Норвегии в ответ на санкции, введённые Западом в отношении Москвы после «аннексии Крыма», перечисляет журналист.

«Но это не всё. В начале июля российское государственное телевидение представило список возможных ответов России на снос коммунистических памятников в Польше. Запрет на въезд должен коснуться всех польских политиков, журналистов и деятелей культуры, поддерживающих снос большевистских символов. В этом списке оказались также постулаты, вызывающие большое беспокойство: у Кремля могут быть сомнения касательно легальности западных границ Польши», — добавляет он.

Российские журналисты намекают, что если Польша откажется от коммунистического прошлого, то она также должна отказаться от западных границ, которые ей подарил Сталин. Российское телевидение утверждает, что в Москве может быть проведена также новая экспертиза катынских документов.

«Не исключено, что в России дело дойдёт до сноса памятников, которые интересуют поляков. Включая снос мемориала в Катыни. Я лично считаю, что это было бы варварством. Но в России предостаточно приверженцев такого решения», — говорит изданию Rzeczpospolita российский политолог Сергей Марков , тесно связанный с Кремлём.

В апреле россияне установили в Катыни информационные таблички, касающиеся большевистских пленных 1920 года, погибших в неволе после проигранной Польше войны. Институт национальной памяти Польши назвал тогда действия Москвы профанацией и провокацией. Количество погибших российских солдат было завышено, а информация на табличках расходилась с исторической правдой. До декабря Кремль хочет построить там музей польско-российских отношений, где также должна находиться экспозиция о польско-советской борьбе с немецкими оккупантами, напоминает Сошин.

Несколько недель тому назад финансируемое правительством Российское военно-историческое общество заявило, что поставит в Катыни памятник, символизирующий советско-польское братство, добавляет он.

«Москва непрерывно утверждает, что действия Варшавы нарушают договор от 22 февраля 1994 года между Польшей и Россией, касающийся могил и мест памяти. Российские СМИ не уточняют, что он касается лишь военных кладбищ», — подчёркивает автор.

«У нас нет морального права вмешиваться в пространство окончательного упокоения солдат Великой Отечественной войны. Наш закон касается доктрины советского тоталитаризма и символов, пропагандирующих коммунизм», — говорит изданию Rzeczpospolita депутат партии «Право и справедливость» Яцек Куженпа, который работал над проектом закона о запрете пропаганды коммунизма. «Катынь является пространством, которое затрагивает души польского народа. Какой-либо удар в это место привёл бы к сильнейшему напряжению между нашими народами», — добавил он.

На прошлой неделе российская Дума издала призыв к европейским парламентам и институтам по вопросу вмешательства в будущее коммунистических памятников в Польше. Российские агентства сообщали, что похожее заявление издал и кнессет.

Но в израильском парламенте состоялась лишь дискуссия на эту тему, во время которой среди прочего вспомнили Польшу. Россия уже заявила, что поднимет этот вопрос в Совете Безопасности ООН