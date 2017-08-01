Эксперт заявил о неудачном запуске северокорейской ракеты



Видеозапись последнего испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты показывает, что ракета, вероятно, вышла из строя перед возвратом в плотные слои атмосферы, передает агентство Рейтер со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана.

По словам специалиста, это означает, что КНДР еще не освоила технологию возврата, необходимую для ракеты с ядерной боеголовкой. То, что запуск ракеты был, вероятно, неудачным, означает, что КНДР потребуется провести еще несколько испытаний, прежде чем ракету можно будет классифицировать как боеготовую.



"Разумное заключение, основанное на видеодоказательстве, состоит в том, что… головная часть баллистической ракеты не выжила", — приводит агентство слова эксперта. Тем не менее, оговорился Эллеман, дальнейшие испытания все еще могут позволить КНДР разместить боеготовую межконтинентальную баллистическую ракету в 2017 году.



В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра.



Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.