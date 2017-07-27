Погранслужба Молдавии назвала причину отказа во въезде в страну российским артистам

Группу российских артистов не пустили в Молдавию, так как они не сообщили цель визита. Об этом заявили в пресс-службе пограничной полиции республики.

«В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинева уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что россиян отправят на родину ближайшим рейсом.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал очередной провокацией задержание россиян в аэропорту Кишинёва