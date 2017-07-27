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Погранслужба Молдавии назвала причину отказа во въезде в страну российским артистам
Группу российских артистов не пустили в Молдавию, так как они не сообщили цель визита. Об этом заявили в пресс-службе пограничной полиции республики.
«В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинева уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что россиян отправят на родину ближайшим рейсом.
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Ранее СМИ сообщили, что российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию. Они намеревались принять участие в мероприятиях, посвящённых 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.
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