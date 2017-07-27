Die Presse: Европа встала стеной на защиту России

Европа «встала стеной на защиту России» и выступила против новых санкций США, пишет Die Presse. В отношениях между Брюсселем и Вашингтоном назревает экономико-политический кризис, считает австрийское издание.

Хотя американский законопроект и был улучшен, он всё ещё может оказать влияние на европейские предприятия, которые участвуют в совместных с Россией энергетических проектах, отметил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер . «Мы готовы в течение нескольких дней дать адекватный ответ. «Америка на первом месте» не означает, что европейские интересы должны стоять на последнем», — добавил он. К хору критиков присоединились и Германия с Австрией. Представитель австрийского канцлера Кристиана Керна назвал расширение санкций «абсолютно неприемлемым». По его словам, австрийские власти очень обеспокоены попытками США повлиять на энергообеспечение Европы с помощью принятых в одностороннем порядке мер.

«Энергообеспечение Европы — это дело Европы», — подчеркнул он. Больше всего австрийских политиков беспокоит судьба полугосударственного нефтяного концерна OMV, который сотрудничает с российским «Газпромом» в реализации проекта «Северный поток — 2». Через несколько лет по этому новому газопроводу в ЕС будут перекачиваться большие объёмы российского газа, а американцев это, конечно же, не устраивает. Ещё в годы правления бывшего президента США Барака Обамы Вашингтон пытался сорвать этот проект, чтобы увеличить продажи сжиженного газа в Европу, напоминает Die Presse. Однако новые санкции касаются не только «Северного потока — 2», но и совместных СПГ-проектов Shell и «Газпрома» в Балтийском море, а также технического обслуживания газопровода «Голубой поток» между Россией и Турцией, 50% которого владеет итальянская компания Eni, отмечает издание.

Комментарии читателей на сайте Die Presse:

Digitus Impudicus: Антироссийские санкции — это самая большая глупость, которую совершил ЕС. Комуони выгодны? Никому. Они только вредят нашей экономике. Нужно было уже давно покончить с этимсамобичеванием. Однако все только молчат! Настоящие победители — это те, кто наср*л на этисанкции.

JSCSOL: А ведь после отделения Крыма европейцы сами инициировали и приветствовали санкции! Потом Европа активно помогала вбивать клин между Украиной и Россией. А теперь ЕС идёт на попятную. Это чистой воды политический дилетантизм.

Righteous: А как насчёт «Америка на последнем месте»… в Брюсселе сидят одни только вассалы и подхалимы.

LosWochos: Без газа из России Европе нужно, чтобы глобальное потепление происходило быстрее… а то во многих местах будет холодно в сентябре.

Harold Finch: До этого брюссельские буржуи должны были додуматься ещё во времена правления святого Обамы.

