Судьбу «Северного потока — 2» могут решить три слова

В американском законопроекте обнаружилась важная деталь: о мерах в отношении бизнес-партнеров России по строительству трубопроводов сказано, что президент «может их принять по согласованию с союзниками»



Как выяснил немецкий Der Spiegel , первоначальный вариант закона о расширении санкций был гораздо жестче. Сейчас там указано, что решение по ограничительным мерам за участие в строительстве российских трубопроводов может принять президент США — то есть может и не принять. Это мягче, чем «обязан принять», причем, как написано в последней редакции документа, «по согласованию союзниками».

На сайте американского конгресса есть июньский вариант законопроекта, в котором пассажа по поводу союзников нет. Союзники США — партнеры по НАТО : вводя санкции против ЕС Дональд Трамп обязан согласовывать их с Еврозоюзом. Можно ли считать это шансом на то, что «Северный поток — 2» построят?

Ксавье Моро, французский общественный деятель:

«Американская администрация, как я понял, сейчас зашла слишком далеко, они не ожидали такой реакции. Я думаю, что сейчас для Европы США — это главный непредсказуемый партнер. Конечно, это будет касаться не просто «Северного потока — 2», а всех проектов, всего потенциального сотрудничества и с Россией, и с США».



немецкий политолог Александр Рар:

Немецкие журналисты выяснили, что документ смягчили из-за европейского лобби в Вашингтоне, поэтому сейчас в Евросоюзе особо и не слышно возмущенных слов. Хотя дело может быть в совсем другом: Европой руководит Германия, кровно заинтересованная в российском газе. Но самые громкие голоса в ЕС у тех, кто поддерживают американские санкции, — у Польши, Прибалтики. Они тоже союзники, с которыми Трамп будет согласовывать санкции, напоминает

«Для европейцев самое главное, чтобы в таком законе Европа вообще была непричастна, даже косвенно европейских компаний все это не касалось. Причина достаточно сдержанной реакции немцев в том, что в других европейских странах есть, к сожалению, слишком большая поддержка американского закона, и немцы не хотят махать шашками, делать какие-то заявления от имени Европейского союза, угрожая Америке контрсанкциями, если потом Европейский союз ничего не примет, Германия потеряет в дальнейшем свое лидерство. Американцы очень плодотворно поработали с элитами восточноевропейских стран. Вспомним, как они «сломали» «Южный поток», который должен был идти в Болгарию, надавив на болгар. Немцы просто должны исходить из этих реалий».

