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Судьбу «Северного потока — 2» могут решить три слова
В американском законопроекте обнаружилась важная деталь: о мерах в отношении бизнес-партнеров России по строительству трубопроводов сказано, что президент «может их принять по согласованию с союзниками»
Как выяснил немецкий Der Spiegel, первоначальный вариант закона о расширении санкций был гораздо жестче. Сейчас там указано, что решение по ограничительным мерам за участие в строительстве российских трубопроводов может принять президент США — то есть может и не принять. Это мягче, чем «обязан принять», причем, как написано в последней редакции документа, «по согласованию союзниками».
На сайте американского конгресса есть июньский вариант законопроекта, в котором пассажа по поводу союзников нет. Союзники США — партнеры по НАТО: вводя санкции против ЕС, Дональд Трамп обязан согласовывать их с Еврозоюзом. Можно ли считать это шансом на то, что «Северный поток — 2» построят?
Ксавье Моро, французский общественный деятель:
«Американская администрация, как я понял, сейчас зашла слишком далеко, они не ожидали такой реакции. Я думаю, что сейчас для Европы США — это главный непредсказуемый партнер. Конечно, это будет касаться не просто «Северного потока — 2», а всех проектов, всего потенциального сотрудничества и с Россией, и с США».
Немецкие журналисты выяснили, что документ смягчили из-за европейского лобби в Вашингтоне, поэтому сейчас в Евросоюзе особо и не слышно возмущенных слов. Хотя дело может быть в совсем другом: Европой руководит Германия, кровно заинтересованная в российском газе. Но самые громкие голоса в ЕС у тех, кто поддерживают американские санкции, — у Польши, Прибалтики. Они тоже союзники, с которыми Трамп будет согласовывать санкции, напоминает немецкий политолог Александр Рар:
«Для европейцев самое главное, чтобы в таком законе Европа вообще была непричастна, даже косвенно европейских компаний все это не касалось. Причина достаточно сдержанной реакции немцев в том, что в других европейских странах есть, к сожалению, слишком большая поддержка американского закона, и немцы не хотят махать шашками, делать какие-то заявления от имени Европейского союза, угрожая Америке контрсанкциями, если потом Европейский союз ничего не примет, Германия потеряет в дальнейшем свое лидерство. Американцы очень плодотворно поработали с элитами восточноевропейских стран. Вспомним, как они «сломали» «Южный поток», который должен был идти в Болгарию, надавив на болгар. Немцы просто должны исходить из этих реалий».
Допустим, сегодня Дональд Трамп позволит европейским компаниям участвовать в российских трубопроводах, они вложат миллиарды евро, а завтра на него надавят другие политические силы, и он примет противоположное решение. Обо всем этом хорошо говорят последние заявления нового пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи: нет доказательств, что Россия вмешивалась в избирательный процесс США, и вообще Москва и Вашингтон должны поладить, потому что «в мире есть только одна страна, способная разделаться с США за 35 минут». Дональд Трамп может подписать закон о санкциях, а может наложить вето, но только для того, чтобы «обсудить еще более жесткую сделку против россиян». Возможно, это не просто набор диких тезисов, а американский сигнал прагматичным немцам: с такими, как мы, лучше не связываться.
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