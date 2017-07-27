США на соревнованиях спецназа проиграли Гондурасу

Команда спецназовцев США уступила коллегам из Гондураса и Колумбии, заняв только третье место на ежегодных региональных соревнованиях, сообщила пресс-служба Пентагона . В этом году в соревнованиях участвовали 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 700 военнослужащих. Соревнования прошли в Парагвае с 18 по 26 июля, передает ТАСС

В четверг состоялась церемония награждения победителей. Впервые подобные состязания прошли в 2004 году.

Добавим, что в апреле прошлого года американское издание Business Insider составило рейтинг самых опасных и квалифицированных спецподразделений мира, в котором российская «Альфа» заняла шестое место, а «Морские котики» из США - первое.