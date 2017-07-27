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В международном аэропорту Кишинева задержана группа российских туристов
Посол РФ В Молдавии Фарит Мухаметишин сообщил в четверг, что дипломатическое представительство России в Кишиневе занимается ситуацией с задержанием в аэропорту группы российских граждан. Они направлялись с благотворительной миссией в Приднестровье, но были задержаны службой безопасности аэропорта.
"Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации", — сообщил Мухаметшин.
Среди задержанных — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян, всего около десяти человек. Выйдя из самолета, они попали в руки служб безопасности, которые устроили россиянам допрос на полтора часа.
"При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов", — цитирует задержанных ТАСС.
Тем временем, президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией сложившуюся ситуацию и принес свои извинения на странице в Фейсбуке. "Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдово-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться. Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, подвергшимся подобным действиям в нашем аэропорту", — написал Игорь Додон.
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