В международном аэропорту Кишинева задержана группа российских туристов

Посол РФ В Молдавии Фарит Мухаметишин сообщил в четверг, что дипломатическое представительство России в Кишиневе занимается ситуацией с задержанием в аэропорту группы российских граждан. Они направлялись с благотворительной миссией в Приднестровье, но были задержаны службой безопасности аэропорта.

"Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации", — сообщил Мухаметшин.

Среди задержанных — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева Ирина Маслова и Герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян, всего около десяти человек. Выйдя из самолета, они попали в руки служб безопасности, которые устроили россиянам допрос на полтора часа.

"При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов", — цитирует задержанных ТАСС