США впервые прекратили работу с одной из оппозиционных группировок в Сирии

Райан Диллон.

США впервые прекратили работу с одной из группировок на юге Сирии из-за их отказа бороться с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил на брифинге представитель Пентагона

"Имя группировки — "Шук" ("Шухада аль-Карьятейн" — ред.), они были одними из партнеров, с кем мы работали на юге Сирии. Мы дали ясно понять, что наша цель в Сирии и Ираке — победа над ИГ*, и только победа над ИГ*. И мы попросили наших партнеров быть приверженными этой же миссии", — сказал он.



Представитель Пентагона пояснил, что отказ от дальнейшей работы связан с тем, что группировка "Шук" хотела преследовать цели, отличные от борьбы с ИГ*, в том числе, "борьба с режимом может быть одной из таких целей".



"Так что мы им сказали, что мы не можем их поддерживать, если они хотят преследовать цели, отличные от победы над ИГ*. Мы больше не будем поддерживать эту группу", — добавил Диллон, отказавшись говорить о численности и деталях относительно данной группировки.



Он отметил, что такая ситуация, когда США пришлось прекратить сотрудничество с отобранной оппозиционной группой, происходит впервые. "Это в первый раз", — сказал Диллон.



Позднее он уточнил, что США также хотят забрать оружие у группировки "Шук", которое ей предоставили для борьбы с ИГ*.



* Террористическая организация, запрещенная в России

