Саакашвили намерен бороться за украинское гражданство



Михаил Саакашвили , который вчера был лишён украинского гражданства, заявил, что собирается оспорить решение властей страны. В поддержку бывшего губернатора Одесской области на площади Независимости в Киеве уже прошёл митинг, который закончился дракой. О том, что может ждать Саакашвили в будущем — в материале RT.

На площади Независимости в Киеве прошёл митинг «Движения новых сил» — партии Михаила Саакашвили.



Заявление с приглашением на митинг было вывешено на официальной странице партии в Facebook: «Не за Саакашвили! А против их (украинских властей. — RT) произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто!» — отмечалось в сообщении».





Митинг, на который собралось около 200 участников, закончился дракой с полицией. Силы правопорядка перекрыли улицу, по которой сторонники Саакашвили пытались пройти к президентской администрации . В результате потасовки никто не был задержан.

Это событие стало реакцией на лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Об этом вчера сообщила Государственная миграционная служба Украины. Поводом для того послужил пункт 2 статьи 19 украинского закона «О гражданстве», а именно — ложные данные, указанных Саакашвили в анкете, заполняемой при получении гражданства.



Заочно арестованный



Согласно данным миграционной службы Украины Саакашвили, при получении гражданства не указал в анкете, что он заочно арестован в Грузии.



Сам Саакашвили заявил, что живёт на Украине уже 13 лет и принимал участие в «революции на граните» и двух майданах.



«У меня только одно единое гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться на Украину», — рассказал он в своём видеообращении.



При этом ни в одной опубликованной биографии Саакашвили не говорится о его участии в события «революции на граните»: так назывались студенческие выступление в Киеве в 1990 году.



По поводу своих дальнейших планов Саакашвили заявил, что продолжит «сидеть в Киеве» и гулять по Майдану. При этом он отметил, что «чувствует себя простым украинцем», а также отметил, что решение о лишении гражданства — это «сингнал обществу о том, что больше никаких игр в демократию не будет».



О том, насколько законно решение украинских властей рассказал генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский:



«Если эти основания совпадают с нормой украинского законодательства, то это совершенно законное решение. Например, у нас лишаются гражданства в одностороннем порядке террористы. При этом человека, который оказался без гражданства, могут выдворить из страны. Его отправят либо в страну, где у него гражданство осталось, либо же он может оспорить решение о лишении гражданства. И в период оспаривания этого решения он имеет право находится на территории страны, поскольку решение будет считаться не вступившим в законную силу».



По словам юриста, в том случае, если оспорить такое решение не удастся, то такого гражданина арестовывают. В самое ближайшее время (возможно даже в день ареста) выносится решение о выдворении и ему даётся несколько дней на самостоятельный отъезд. Если он не выедет сам, то второй суд принимает решение о выдворении из страны.



Грузинские обвинения





Михаил Саакашвили, который являлся президентом Грузии с 2004 по 2013 год, попал в поле зрения грузинских правоохранительных органов в 2014 году. Он подозревается в целом ряде различных правонарушений, включая разгон оппозиционной демонстрации в 2007 году, а также погром в редакции независимого телеканала «Имеди». Кроме того, Саакашвили проходит свидетелем в нескольких уголовных делах, включая убийства.



В августе 2014 года городской суд Тбилиси избрал для экс-президента Грузии меру пресечения в виде заочного ареста, а к его обвинениям грузинская прокуратура добавила растрату. Тогда же он был объявлен в международный розыск. Однако это решение не поддержал Интерпол

Сам Саакашвили неоднократно заявлял, что его преследование на родине является политическим и он не намерен возвращаться в Грузию в текущей ситуации.





В мае 2015 года скандальный грузинский политик получил украинское гражданство, что было связано с его назначение на пост губернатора Одесской области. На тот момент Саакашвили тесно сотрудничал с администрацией Петра Порошенко . В связи с этим Саакашвили отказался от грузинского гражданства и заявил по этому поводу, что он обречён на уголовное преследование у себя на родине.



Но уже в декабре отношения между губернатором Одесской области и украинскими властями испортились. Саакашвили вступил в конфликт с министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым , дело дошло даже до физической конфронтации.

В феврале 2016 года в отношении Саакашвили было начато расследование по поводу нарушения военной цензуры, а в мае прошли обыски по подозрению в возможной растрате средств фонда «На благо Одессы». Уже в ноябре губернатор оставил свой пост и занялся созданием собственной партии.



Удивительное рядом





Ситуацию с лишение гражданства Саакашивили прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев . На своей странице в Facebook он назвал судьбу Михаила Саакашвили удивительной.

«Удивительна также последовательность действий украинских властей. Сначала принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, а затем лишить гражданства и согласиться на его экстрадицию в Грузию... Фантастическая трагикомедия... Show must go on», — написал премьер-министр.



«Даже наш враг (я имею в виду заявление премьер-министра страны-агрессора) смеётся по поводу этого события и действий нашего президента, который принимает решение, как царь: хочу — предоставляю гражданство, хочу — лишаю», — написала Савченко на своей странице в Facebook.

