Америка поехала: нефть перевалила за $51

Нефть марки Brent закрепилась в последние дни выше отметки в $50 за баррель. На 17:30 мск 27 июля нефть стоила $51,16. По мнению аналитиков, этому, прежде всего, способствовала публикация данных по коммерческим запасам в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в Штатах упали за неделю, закончившуюся 21 июля, сразу на 10,2 млн баррелей — это самое мощное снижение с сентября 2016 года. По данным Управления энергетической информации США (EIA), к 21 июля из резервов было выведено ещё 7,2 млн баррелей, а за месяц на 37 млн баррелей нефти. Сейчас запасы составляют 484,3 млн баррелей.

«Данные EIA о сокращении товарных запасов нефти в США помогли котировкам Brent удержаться выше отметки $50 за баррель», — отмечает Михаил Шейб, стратег Sberbank CIB

Сокращению товарных запасов также способствовало увеличение нефтепереработки в США — ее суточный объем за неделю вырос на 0,16 млн барр. и составил 17,28 млн барр., говорит также аналитик. Это происходит под влиянием сравнительно высокого спроса на нефтепродукты в связи с тем, что сезон повышенной активности автомобилистов в стране, как ожидается, должен продлиться до конца лета, а также в преддверии осенних ремонтно-профилактических работ на НПЗ.

Стоит также отметить, что нефтедобыча в США немного сократилась, составив 9,41 млн барр. в сутки, что на 0,019 млн. барр. меньше, чем на предыдущей неделе. По мнению Михаила Шейба, снижение добычи отчасти обусловлено сезонным ремонтом и профилактическим обслуживанием скважин на Аляске.

Россия, естественно, выигрывает от роста котировок. Тем более, что сейчас российская смесь марки Urals находится на максимальных показателях за три года, отставая от Brent всего лишь на 60 центов за баррель.

Рост стоимости нефти обусловлен также позитивными для рынка итогами саммита ОПЕК + (члены картеля, Россия и еще 10 стран), который состоялся на этой неделе в Санкт-Петербурге, считает Сергей Козловский , руководитель аналитического отдела Grand Capital.

«Заявленное сотрудничество с компаниями из США, добывающими сланцевую нефть, а также намерения Нигерии сократить объем добычи придали рынку уверенности, что ОПЕК+ продолжает контролировать ситуацию на рынке сырья и подходит к решению вопроса достаточно гибко. Результат саммита — рост нефти марки Brent на 6,4% за текущую неделю», — заявил «Газете.Ru» аналитик.

«Однако по-прежнему остается важным психологическим уровнем отметка в $50-$51 за баррель, на графике видна неуверенность покупателей в продолжение восходящего тренда, что отражает технический разворот. Ближайший вероятный сценарий — формирование коридора в течение 4-6 недель в диапазоне $49,50-$50,50 до публикации важных сообщений, способных дать новый импульс», — уверен Козловский.

Екатерина Грушевенко, эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» также считает, что драйверами роста цен на нефть в конце июля послужило снижение коммерческих запасов нефти в США и позитивные итоги саммита ОПЕК+.

«Главным драйвером все же оказались результаты встречи ОПЕК+, где Саудовская Аравия объявила, что в августе сократит объемы экспорта до 6,6 млн барр./сут. в этом ее поддержали ОАЭ, заявив, что объемы отгружаемой на экспорт нефти в сентябре будут сокращены на 10%. Прочие страны пока не заявляли о сокращении объемов экспорта. Снижение объемов экспорта действительно может оказать повышательное воздействие на цену нефти», — полагает эксперт.

«Однако там где уйдут объемы экспорта стран ОПЕК+, появится нефть производителей, не входящих в соглашение. Более того рост цены подстегнет сланцевых производителей. Поэтому не стоит ожидать, что рост цены – это долгосрочный тренд», — уверена Грушевенко.

Напомним, что в Санкт-Петербурге было решено «при необходимости» продлить ограничения по добыче нефти после первого квартала 2018 года. По заявлениям участников встречи, в результате выполнения 98% запланированных действий, им удалось убрать с рынка 350 млн баррелей, а цены на нефть выросли на треть по сравнению с прошлым годом.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ожидает ускорения сокращения запасов, что должно положительно сказаться на росте спроса и стабилизации цены в третьем квартале 2017 года. Он отмечал, что спрос в июле — сентябре вырастет по прогнозам на 1,5 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1 млн в первом квартале этого года. Основной вклад в рост спроса внесут Китай, Индия и США.

Следующим важным моментом для нефтяных цен станет оценка добычи стран ОПЕК за июль, которую агентство Reuters должно представить в начале следующей недели, 31 июля или 1 августа; и этот показатель, скорее всего, вырастет по сравнению с июньским, полагает Михаил Шейб.

Он считает, что после того как баррель Brent за последние три дня подорожал на $3, есть риск коррекции рынка и фиксации прибыли.

«Фьючерсы Brent на ближайший месяц смогут удержаться выше отметки $50 за баррель только в том случае, если негативных новостей не будет как минимум в течение недели, настрой инвесторов существенно улучшится и они начнут уделять больше внимания наметившейся стабилизации рынка», — считает стратег.

Управляющий директор JBC Asia Ричард Горри полагает, что Brent может рухнуть ниже $40 за баррель в первом квартале 2018 года, если ОПЕК не снизит добычу.